Брозович: "Делаем все, о чем просит Конте"

Теги марцело брозовичинтер милан

Брозович: "Делаем все, о чем просит Конте"

Полузащитник "Интера" Марцело Брозович рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Лечче" (4:0) в рамках 1-го тура Серии А.

Отметим, в этой встрече футболист забил гол на 21-й минуте.

"Сначала мне казалось, что мы допускаем много ошибок, но потом все наладилось. Когда я забил гол, был очень счастлив.

Мы сплоченно играем и следуем всем указаниям тренера: ведём борьбу и отдаём все силы ради победы.

Теперь ждем следующего матча. Приятно, что столько людей нас поддерживает", - сказал Брозович.

"Интер" возглавил турнирную таблице Серии А. У "Лечче" - 20 позиция.

А еще: "Интер" в первом матче Конте разгромил "Лечче" в Серии А | http://soccernews.ru
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