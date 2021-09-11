Брозович летом мог оказаться в "Барселоне"

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Брозович летом мог оказаться в "Барселоне"

Фото твиттер "Интера"

СМИ узнали о несостоявшемся переходе полузащитника Марцело Брозовича из "Интера" в "Барселону".

По информации Fichajes, минувшим летом клубы вели переговоры о трансфере 28-летнего футболиста, однако договориться им не удалось.

В частности, "сине-гранатовые" пытались включить в сделку защитника Эмерсона Апаресидо, а миланцы не были заинтересованы в его услугах.

Брозович выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 244 матча, забил 25 голов и сделал 32 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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