Брозович летом мог оказаться в "Барселоне"
Фото твиттер "Интера"
СМИ узнали о несостоявшемся переходе полузащитника Марцело Брозовича из "Интера" в "Барселону".
По информации Fichajes, минувшим летом клубы вели переговоры о трансфере 28-летнего футболиста, однако договориться им не удалось.
В частности, "сине-гранатовые" пытались включить в сделку защитника Эмерсона Апаресидо, а миланцы не были заинтересованы в его услугах.
Брозович выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 244 матча, забил 25 голов и сделал 32 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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