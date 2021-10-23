Брозович может перейти в "Атлетико"
Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен
Хавбек сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозович намерен покинуть стан "нерадзурри".
Как сообщает издание Mundo Deportivo, Брозович отказался от продления контракта с "Интером" ради перехода в мадридский "Атлетико".
По информации источника, хорватский футболист очень нравится главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне. Хорват хочет сменить обстановку и считает, что он хорошо подойдёт "Атлетико".
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|20
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|6
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|7
|Валенсия
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|20
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