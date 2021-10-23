Брозович может перейти в "Атлетико"

Фото: инстаграм Брозовича/Автор неизвестен

Хавбек сборной Хорватии и миланского "Интера" Марцело Брозович намерен покинуть стан "нерадзурри".

Как сообщает издание Mundo Deportivo, Брозович отказался от продления контракта с "Интером" ради перехода в мадридский "Атлетико".

По информации источника, хорватский футболист очень нравится главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне. Хорват хочет сменить обстановку и считает, что он хорошо подойдёт "Атлетико".

Также не пропустите: "Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге. | http://soccernews.ru