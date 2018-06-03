Брозович оценил шансы "Интера" на скудетто

Полузащитник "Интера" Марцело Брозович считает, что миланский клуб способен стать чемпионом Италии и прервать доминирование "Ювентуса" в Серии А.

"Я хочу остаться в "Интере", тут все здорово и я счастлив здесь. В какой-то момент фанаты были недовольны нами, но я сказал себе, что нужно выкладываться на максимум в каждом матче. После этого свист превратился в аплодисменты.

Что касается следующего сезона, то возможность сыграть в Лиге Чемпионов является моей мечта. Думаю, что усилившись двумя-тремя игроками мы можем опередить "Ювентус" и выиграть скудетто", - приводит слова Брозовича Football Italia.

В минувшем сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и отстал от ставшего чемпионом "Ювентуса" на 23 очка.

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