Брозович пропустит матч против Украины, участие Манджукича под вопросом

Хавбек сборной Хорватии Марцело Брозович из-за травмы не сыграет против Украины, сообщает твиттер Хорватского футбольного союза.

Также игру рискует пропустить форвард Марио Манджукич, решение об его участии будет принято позже.

Поединок между сборными Украины и Хорватии состоится 9 октября.

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