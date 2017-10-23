Брозович вернется раньше, чем планировалось

Хавбек "Интера" Марцело Брозович в ближайшее время вернется в общую группу, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, футболист почти залечил травму икроножной мышцы, которую он получил в сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Брозович вернется в середине ноября.

В нынешнем сезоне Брозович сыграл 5 матчей и забил два гола.

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