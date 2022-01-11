Брозович войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А после продления контракта с "Интером"

Фото твиттер "Интера"

Зарплата полузащитника Марцело Брозовича вырастет по условиям нового соглашения с миланским "Интером".

По информации La Gazzetta dello Sport, после продления контракта до 2026 года футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.

С таким окладом хорват войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А. Он разделит десятое место с Альваро Моратой из "Ювентуса".

В текущем сезоне 29-летний Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 26 матчах. Его договор с "Интером" истекает 30 июня.

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