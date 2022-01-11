Брозович войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А после продления контракта с "Интером"
Фото твиттер "Интера"
Зарплата полузащитника Марцело Брозовича вырастет по условиям нового соглашения с миланским "Интером".
По информации La Gazzetta dello Sport, после продления контракта до 2026 года футболист будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.
С таким окладом хорват войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А. Он разделит десятое место с Альваро Моратой из "Ювентуса".
В текущем сезоне 29-летний Брозович забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 26 матчах. Его договор с "Интером" истекает 30 июня.
Не пропустите: Онана подписал контракт с "Интером". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Шотландский "Ливингстон" близок к подписанию российского вратаря
-
Названа дата дебюта Коутиньо за "Астон Виллу"
-
Кагава подписал контракт с бельгийским клубом
-
У Вейналдума есть два предложения из АПЛ
-
Брозович войдёт в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Серии А после продления контракта с "Интером"
-
Терим в четвёртый раз покинул "Галатасарай"
-
Главные новости дня: 10 января
-
Азмун может перейти в "Ювентус"
-
"Ман Сити", "МЮ" и "Ливерпуль" узнали соперников в 1/16 финала Кубка Англии
-
Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги
-
"Аякс" нацелился на форварда "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду победил в Кубке Англии
-
Защитник "Локомотива" Мурило близок к возвращению в Бразилию
-
"Барселона" интересуется бразильским хавбеком, который играл за "Челси"
-
Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января
-
"Спартак" пригласил нового тренера по настоянию Ваноли
-
Рангник назвал причину отсутствия Роналду в матче с "Астон Виллой"
-
"Барселона" близка к трансферу опытного вратаря
-
В "Дженоа" приняли решение по Шевченко
-
Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17