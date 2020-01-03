Бруно Перес вернулся в "Рому"

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Бруно Перес вернулся в "Рому"

Защитник Бруно Перес перешел в "Рому". Об этом сообщается на сайте журналиста Джанулки Ди Марцио.

Футболист выступал в "Сан-Паулу" последние полтора года на правах аренды.

По данным источника, защитник уже занимается вместе с "Ромой". Римский клуб уже зарегистрировал футболиста, поэтому он сможет выступить в матче 18-го тура Серии А с "Торино", который состоится 5 января.

Перес играет в римском клубе с 2016 года.

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