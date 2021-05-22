Бруно Сатин: У Мбаппе есть соглашение с "Реалом"

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Футбольный агент Бруно Сатин заявил, что у форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе есть договоренность с "Реалом".

"Я чувствую, что он готов к смене клуба. У меня есть информация, что у Мбаппе и его семьи есть соглашение с "Реалом". Сначала нужно соглашение со стороны футболиста, но также необходимо и согласие "ПСЖ".

Очевидно, катарские владельцы и "ПСЖ" не горят желанием отпускать Мбаппе, поэтому он может остаться до конца контракта и уйти бесплатно", – сказал агент в интервью Canal+.

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