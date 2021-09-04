Бруну Алвеш продолжит карьеру в Греции
Бывший центральный защитник питерского "Зенита" Бруну Алвеш выбрал новый клуб.
По информации журналиста Николо Скиры, 39-летний футболист решил подписать контракт с греческим "Аполлоном Смирнисом".
Клуб из Афин договорился с португальским ветераном о сотрудничестве до июня 2022 года.
Алвеш выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год. Также он играл за "Порту", "Парму", "Фенербахче", "Рейнджерс", "Кальяри", АЕК и другие команды.
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