Бруну Алвеш продолжит карьеру в Греции

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Бруну Алвеш продолжит карьеру в Греции

Фото инстаграм Бруну Алвеша

Бывший центральный защитник питерского "Зенита" Бруну Алвеш выбрал новый клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, 39-летний футболист решил подписать контракт с греческим "Аполлоном Смирнисом".

Клуб из Афин договорился с португальским ветераном о сотрудничестве до июня 2022 года.

Алвеш выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год. Также он играл за "Порту", "Парму", "Фенербахче", "Рейнджерс", "Кальяри", АЕК и другие команды.

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