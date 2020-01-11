Бруну Фернандеш близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш, скорее всего, сменит команду до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Record, португальский хавбек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что за 25-летнего футболиста "красные дьяволы" заплатят порядка 70 миллионов евро.

Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года, в текущем сезоне он забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов зимой только арендовать игроков. | http://soccernews.ru