Бруну Фернандеш готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен
Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш готов продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.
По сведениям источника, продление контракт с португальцем является приоритетом для манкунианцев. Нынешний контракт хавбека с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года.
В этом сезоне 27-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и забил четыре гола.
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|27
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|3
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|27
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|4
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18