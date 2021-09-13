Бруну Фернандеш готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш готов продлить контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По сведениям источника, продление контракт с португальцем является приоритетом для манкунианцев. Нынешний контракт хавбека с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года.

В этом сезоне 27-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча и забил четыре гола.

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