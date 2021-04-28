Бруну Фернандеш хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"

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Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями о том, чем будет заниматься после окончания игровой карьеры.

"Сейчас я вижу, как в футбол приходят ребята 2000-го, 2001-го, 2002-го годов рождения. Моя сестра родилась в 2000-м, так что это сбивает меня с толку.

Я стараюсь получать удовольствие от футбола. Думаю, что я хотел бы попробовать стать тренером. Если честно, я бы очень этого хотел.

Пока не знаю, какую команду я бы хотел возглавить. Конечно, я буду счастлив, если мне получится потренировать "Манчестер Юнайтед". Это самый большой клуб. Вот сейчас я это озвучил, а через несколько лет люди смогут использовать мои слова, чтобы повлиять на клуб и заставить владельцев пригласить меня тренером!

Но я правда хотел бы стать тренером в будущем. Мне кажется, что я должен продолжать работать в футболе. Вся моя жизнь – это футбол. Думаю, в будущем мне нужно оставаться в этой сфере", – приводит слова португальца официальный сайт "Манчестер Юнайтед".