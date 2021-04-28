Бруну Фернандеш хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Фото: Твиттер @B_Fernandes8
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями о том, чем будет заниматься после окончания игровой карьеры.
"Сейчас я вижу, как в футбол приходят ребята 2000-го, 2001-го, 2002-го годов рождения. Моя сестра родилась в 2000-м, так что это сбивает меня с толку.
Я стараюсь получать удовольствие от футбола. Думаю, что я хотел бы попробовать стать тренером. Если честно, я бы очень этого хотел.
Пока не знаю, какую команду я бы хотел возглавить. Конечно, я буду счастлив, если мне получится потренировать "Манчестер Юнайтед". Это самый большой клуб. Вот сейчас я это озвучил, а через несколько лет люди смогут использовать мои слова, чтобы повлиять на клуб и заставить владельцев пригласить меня тренером!
Но я правда хотел бы стать тренером в будущем. Мне кажется, что я должен продолжать работать в футболе. Вся моя жизнь – это футбол. Думаю, в будущем мне нужно оставаться в этой сфере", – приводит слова португальца официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18