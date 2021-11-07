Бруну Фернандеш критически высказался о своей команде после поражения от "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш резко высказался после поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:2 в АПЛ.

"Мы должны меньше говорить и больше делать. Я говорю одно и то же. Мы должны измениться, подобное уже происходило много-много раз. Того, что мы сделали, было недостаточно.

Если мы хотим быть на одном уровне с ними, то должны делать больше. Сейчас они показали, что мы не на одном уровне. Каждый должен смотреть на себя. Нужно глянуть в зеркало и увидеть, что ты делаешь неправильно.

Нельзя изменить характер кого-то другого. Ты должен посмотреть на себя и понять, в чем конкретно можешь прибавить", – сказал Бруну для Sky Sports.

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