Бруну Фернандеш критически высказался о своей команде после поражения от "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен
Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш резко высказался после поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:2 в АПЛ.
"Мы должны меньше говорить и больше делать. Я говорю одно и то же. Мы должны измениться, подобное уже происходило много-много раз. Того, что мы сделали, было недостаточно.
Если мы хотим быть на одном уровне с ними, то должны делать больше. Сейчас они показали, что мы не на одном уровне. Каждый должен смотреть на себя. Нужно глянуть в зеркало и увидеть, что ты делаешь неправильно.
Нельзя изменить характер кого-то другого. Ты должен посмотреть на себя и понять, в чем конкретно можешь прибавить", – сказал Бруну для Sky Sports.
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|27
|36
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18