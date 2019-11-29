Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы
Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Этого звания удостоился полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш, который забил 2 гола и сделал 2 ассиста в матче с ПСВ.
2 гола + 2 ассиста = Игрок недели!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 29, 2019
✔️ Бруну Фернандеш ("Спортинг") #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/lRt5cm3hvR
Помимо португальца на награду претендовали Даити Камада ("Айнтрахт"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") и Венсан Абубакар ("Порту").
Не пропустите: Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Ругани желает покинуть "Ювентус"
-
4
Пике: "Уже скучно обыгрывать "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" с крупным счетом"
-
"Барселона" назвала сроки восстановления Дембеле
-
В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА
-
1
УЕФА назвал лучший гол 5-го тура Лиги Чемпионов
-
Экс-игрок ЦСКА Гонсалес завершил карьеру
-
Наингголан - лучший игрок Серии А в ноябре
-
Клопп прокомментировал увольнение Эмери из "Арсенала"
-
1
Антон Миранчук: "Готов уехать в Германию"
-
РПЛ могут расширить до 24 клубов
-
Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы
-
1
Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна
-
Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
1
Бартомеу поздравил "Барселону" со 120-летием
-
Головин призвал российских футболистов переходить в европейские клубы
-
Семак рассказал, как изменился "Спартак" при Тедеско
-
Юнгберг - о своём назначении: "Сделаю всё, чтобы люди снова улыбались"
-
2
"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо
-
"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины
-
Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0