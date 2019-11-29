Бруну Фернандеш - лучший игрок недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имя лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Этого звания удостоился полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш, который забил 2 гола и сделал 2 ассиста в матче с ПСВ.

2 гола + 2 ассиста = Игрок недели!



✔️ Бруну Фернандеш ("Спортинг") #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/lRt5cm3hvR — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 29, 2019

Помимо португальца на награду претендовали Даити Камада ("Айнтрахт"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон") и Венсан Абубакар ("Порту").

Не пропустите: Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы. | http://soccernews.ru