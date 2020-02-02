Бруну Фернандеш надел футболку другого клуба после первого матча за "Манчестер Юнайтед"

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш после окончания матча чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (0:0) надел футболку соперника.

После финального свистка Фернандеш поменялся футболками со своим соотечественником Даниэле Поденсе. Поступок игрока вызвал негативную реакцию болельщиков манкунианцев, которые посчитали, что новичок уже хочет сменить клуб.

24-летний Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" 29 января из лиссабонского "Спортинга" за 55 миллионов евро. Футболист подписал с "дьяволами" контракт до лета 2025 года.

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