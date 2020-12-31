Бруну Фернандеш назвал игроков, которых считает примером для подражания

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о саморазвитии и назвал имена тех, на кого равняется.

"В жизни необходимо развиваться каждый день. Нельзя быть худшим, если у тебя есть время на саморазвитие. Но и лучшим невозможно быть. Ведь у тебя еще осталось время развиваться дальше.

Взгляните на Криштиану и Месси, они становятся лучше с каждым сезоном. Одиннадцать лет они соперничают друг с другом за "Золотой мяч". Такое невозможно повторить.