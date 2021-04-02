Бруну Фернандеш назвал своего кумира

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, какого футболиста он считает своим кумиром.

"Иньеста, как игрок и как человек. Просто легенда!" - ответил португалец на соответствующий вопрос подписчика в твиттере.

36-летний Иньеста большую часть карьеры провёл в "Барселоне", с которой выиграл 32 трофея. С 2018 года он выступает за японский "Виссел Кобе".

Со сборной Испании хавбек завоевал три титула - Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. Дважды он входил в тройку претендентов на "Золотой мяч".

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