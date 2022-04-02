Бруну Фернандеш назвал своего кумира детства

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, рассказал, что в детстве его кумиром был бразильский футболист Роналдиньо.

"Моим первым кумиром, как, наверное, и у всех детей того времени, был Роналдиньо.

Наблюдать за ним было чистым наслаждением", – написал Бруну в твиттере.

Напомним, что вчера португалец продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2026 года, став одним из трех самых высокооплачиваемых футболистов команды с окладом в 15 миллионов евро в год.

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