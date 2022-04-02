Бруну Фернандеш назвал своего кумира детства
Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, рассказал, что в детстве его кумиром был бразильский футболист Роналдиньо.
"Моим первым кумиром, как, наверное, и у всех детей того времени, был Роналдиньо.
Наблюдать за ним было чистым наслаждением", – написал Бруну в твиттере.
Напомним, что вчера португалец продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до лета 2026 года, став одним из трех самых высокооплачиваемых футболистов команды с окладом в 15 миллионов евро в год.
Также не пропустите: Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Календарь матчей ЧМ-2022
-
Бруну Фернандеш назвал своего кумира детства
-
1
Лапорта назвал цель Суперлиги
-
Нагельсманн рассказал, что стал вегетарианцем
-
Ван Гал прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022
-
Шунин поделился мнением о расширении РПЛ
-
Диего Симеоне рассказал о состоянии Феликса
-
Зеедорф поделился мнением о Мбаппе в "Реале"
-
Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
-
Ханси Флик высказался о жеребьевке ЧМ-2022
-
Нойер поделился мнением о попадании на сборную Испании в групповом этапе ЧМ-2022
-
Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку группового этапа ЧМ-2022
-
Луис Энрике прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
-
"Барселона" интересуется Кунде
-
"Химки" вырвали победу в гостях у "Рубина"
-
Агент Сержи Роберто раскритиковал Лапорту
-
Тен Хаг высказался о переговорах с "Манчестер Юнайтед"
-
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022
-
Аиртон прокомментировал переход во "Фламенго"
-
Топ-клубы Европы заинтересованы в Солере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18