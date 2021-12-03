Бруну Фернандеш оценил тренерский потенциал Каррика
Фото инстаграм Бруну Фернандеша
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался по поводу перспектив Майкла Каррика построить большую тренерскую карьеру.
"В будущем, если будет возможность, он реально может стать топ-тренером. Он умеет говорить и многое знает о футболе", - цитирует португальца BBC.
После завершения карьеры Каррик входил в штабы Жозе Моуринью и Уле Гуннара Сульшера. После увольнения норвежца Майкл стал временным наставником "МЮ" и ни разу не проиграл в трёх матчах - две победы и ничья.
Минувшей ночью 40-летний специалист объявил об уходе из клуба после 15 сезонов на "Олд Траффорд".
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