Бруну Фернандеш перешел в "Спортинг" за 8,5 миллионов евро

Теги сампдорияспортинг лиссабон

Бруну Фернандеш перешел в "Спортинг" за 8,5 миллионов евро

Португальский полузащитник "Сампдории" Бруну Фернандеш стал игроком лиссабонского "Спортинга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист подписал с португальским клубом контракт до лета 2022 года с суммой отступных в 100 миллионов евро.

22-летний Фернандеш выступал за "Сампдорию" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Новару" и "Удинезе". Сыграл 17 поединков за молодежную сборную Португалии и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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