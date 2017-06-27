Бруну Фернандеш перешел в "Спортинг" за 8,5 миллионов евро

Португальский полузащитник "Сампдории" Бруну Фернандеш стал игроком лиссабонского "Спортинга", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист подписал с португальским клубом контракт до лета 2022 года с суммой отступных в 100 миллионов евро.

22-летний Фернандеш выступал за "Сампдорию" с 2016 года, провел за клуб 35 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Новару" и "Удинезе". Сыграл 17 поединков за молодежную сборную Португалии и забил 6 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru