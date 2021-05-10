Бруну Фернандеш побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш побил клубный рекорд "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт УЕФА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш в текущем сезоне забил 13 мячей с пенальти.

Как сообщает Sky Sports Statto, это новый клубный рекорд "красных дьяволов" по голевым ударам с 11-метровой отметки за один сезон.

"МЮ" осталось сыграть 4 матча в АПЛ и финал Лиги Европы против "Вильярреала".

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