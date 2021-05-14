Бруну Фернандеш побил рекорд Лэмпарда

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Бруну Фернандеш побил рекорд Лэмпарда

Фото твиттер ESPN

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал рекордсменом английской Премьер-лиги.

Звёздный португалец отличился 28 голами во всех турнирах текущего сезона.

Фернандеш превзошёл достижение Фрэнка Лэмпарда по забитым мячам за одну кампанию среди хавбеков, выступающих в АПЛ.

Легендарный англичанин в сезоне 2009/10 сумел поразить ворота соперников 27 раз в составе "Челси".

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