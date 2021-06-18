Бруну Фернандеш поделился мыслями перед матчем против Германии

1 Теги чемпионат европыпортугалиябруну фернандеш

Бруну Фернандеш поделился мыслями перед матчем против ГерманииФото: инстаграм Фернандеша/Автор неизвестен

Футболист сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями перед игрой Евро-2020 против сборной Германии.

"Наша задача — побеждать в каждом матче. Сейчас на очереди Германия. Мы играем за свою страну и не думаем больше ни о чем другом. Только о том, чтобы победить.

Думаю, что обе команды будут играть на победу. Мы будем стараться сразу взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам нужно играть лучше соперника", — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч Португалии против Германии состоится 19 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Мюнхен.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я не пойму , кто тренер сейчас - Флик или всё ещё Лёв.Судя по тому, как играют немцы,пока что Лёв.Португалия имеет шансы победить , хотя Германия должна быть мотивирована.Но они вяленькие какие - то , как Месси в матчах ЛЧ последние 6 лет.

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