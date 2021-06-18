Бруну Фернандеш поделился мыслями перед матчем против Германии
Фото: инстаграм Фернандеша/Автор неизвестен
Футболист сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями перед игрой Евро-2020 против сборной Германии.
"Наша задача — побеждать в каждом матче. Сейчас на очереди Германия. Мы играем за свою страну и не думаем больше ни о чем другом. Только о том, чтобы победить.
Думаю, что обе команды будут играть на победу. Мы будем стараться сразу взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам нужно играть лучше соперника", — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.
Матч Португалии против Германии состоится 19 июня, в 19:00 (мск). Место проведения - Мюнхен.
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