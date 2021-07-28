Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезона
Фото: инстаграм Фернандеша/Автор неизвестен
Хавбек сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от нового сезона.
"Считаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой титул, какой мы пожелаем или какой попытаемся выиграть.
В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли. Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели. Но "Манчестер Юнайтед", с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором принимает участие.
Я знаю, что у нас есть шанс выиграть все турниры. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы его использовать, нам следует приложить все силы, конечно", – -заявил полузащитник.
Напомним, что Фернандеш перешел в "МЮ" из "Спортинга" зимой 2020 года за 65 миллионов евро.
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
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|Эвертон
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|36
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|Борнмут
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