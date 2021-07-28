Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезона

Теги манчестер юнайтедбруну фернандеш

Бруну Фернандеш поделился ожиданями от сезонаФото: инстаграм Фернандеша/Автор неизвестен

Хавбек сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от нового сезона.

"Считаю, что, как и всегда, у нас есть шанс выиграть любой титул, какой мы пожелаем или какой попытаемся выиграть.

В прошлом сезоне, к сожалению, мы ничего не выиграли. Мы попали в финал Лиги Европы, однако победу там одержать не сумели. Но "Манчестер Юнайтед", с трансферами или без, всегда будет сложным соперником для любой команды и будет стараться выиграть каждый турнир, в котором принимает участие.

Я знаю, что у нас есть шанс выиграть все турниры. Мы можем и не завоевать никаких трофеев, но шанс есть. И для того, чтобы его использовать, нам следует приложить все силы, конечно", – -заявил полузащитник.

Напомним, что Фернандеш перешел в "МЮ" из "Спортинга" зимой 2020 года за 65 миллионов евро.

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