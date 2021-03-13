Бруну Фернандеш получил индивидуальную награду

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Бруну Фернандеш получил индивидуальную награду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

В январе 2020 года "красные дьяволы" купили португальца у "Спортинга" за 55 миллионов евро.

С тех пор Фернандеш сыграл за "МЮ" 64 матча, в которых забил 35 голов и сделал 22 ассиста.

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