Бруну Фернандеш получил индивидуальную награду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан игроком года в АПЛ по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

And the winner of the Men's Player of the Year at the #FSAawards in association with @BeGambleAware is...@B_Fernandes8 pic.twitter.com/naAltaoeN3 — The FSA (@WeAreTheFSA) March 12, 2021

В январе 2020 года "красные дьяволы" купили португальца у "Спортинга" за 55 миллионов евро.

С тех пор Фернандеш сыграл за "МЮ" 64 матча, в которых забил 35 голов и сделал 22 ассиста.

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