Бруну Фернандеш попрощался с Сульшером

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение из клуба главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

"Как я говорил ранее, мы все виноваты в этой ситуации. Учитывая всё, что вы сделали для меня, моей благодарности нет предела. Я очень благодарен за вашу веру и возможность представлять "МЮ". Желаю вам и вашей семье всего наилучшего", - написал португалец в инстаграме, прикрепив совместное фото с Сульшером.

"МЮ" выиграл только один из последних семи матчей в АПЛ. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице лиги.

Клуб отправил в отставку тренера в воскресенье. Временным наставником "красных дьяволов" стал Майкл Каррик.

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