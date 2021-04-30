Бруну Фернандеш пошутил о разгроме "Ромы"

Фото: Твиттер @ManUtd

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш опубликовал шутливый пост на тему разгромной победы над "Ромой" (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Надеюсь, вы не выключили футбол в перерыве ", – написал португалец в Твиттере.

Напомним, "красные дьяволы" к перерыву проигрывали со счетом 1:2. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" смог забить пять безответных голов.

Сам Фернандеш в этом матче забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Он был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Всего в текущем сезоне 26-летний полузащитник выходил на поле в 52 матчах за клуб. На его счету 26 забитых мячей и 16 голевых передач.