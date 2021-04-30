Бруну Фернандеш пошутил о разгроме "Ромы"
Фото: Твиттер @ManUtd
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш опубликовал шутливый пост на тему разгромной победы над "Ромой" (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
"Надеюсь, вы не выключили футбол в перерыве ", – написал португалец в Твиттере.
Hope you didn’t stop watching at half-time pic.twitter.com/WssNZcDgY5— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 29, 2021
Напомним, "красные дьяволы" к перерыву проигрывали со счетом 1:2. Во втором тайме "Манчестер Юнайтед" смог забить пять безответных голов.
Сам Фернандеш в этом матче забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Он был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Всего в текущем сезоне 26-летний полузащитник выходил на поле в 52 матчах за клуб. На его счету 26 забитых мячей и 16 голевых передач.
Читать также: Бруну Фернандеш вышел на третье место по реализованным пенальти в истории "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
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