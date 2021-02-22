Бруну Фернандеш после перехода в "МЮ" забил с пенальти в АПЛ больше, чем любая другая команда лиги

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешстатистика

Бруну Фернандеш после перехода в "МЮ" забил с пенальти в АПЛ больше, чем любая другая команда лиги

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился необычным статистическим достижением.

После перехода в английский клуб в январе 2020 года хавбек реализовал 11 пенальти в АПЛ.

Как сообщает Opta, португалец чаще забивал с 11-метровой отметки за этот период, чем любая другая команда лиги.

Всего в составе "МЮ" Фернандеш отличился 34 раза, 17 из них - с пенальти.

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