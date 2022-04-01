Бруну Фернандеш продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2026 года, сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации Фабрицио Романо, теперь хавбек будет зарабатывать около 15 миллионов евро в год и таким образом войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футболиста клуба.

"С момента, когда я только присоединился к "Манчестер Юнайтед", у меня сложились особые отношения с клубом и нашими невероятными фанатами. Я вырос, глядя на эту команду и мечтая однажды сыграть за нее. Теперь эта мечта – реальность и большая честь.

Прошло два года, но я все равно испытываю много эмоций, выходя на поле "Олд Траффорд", слыша, как фанаты поют в честь меня, и забивая прямо перед "Стретфорд Энд". Носить эту футболку и бороться за наш невероятный клуб – это настоящая привилегия.

Я хочу достичь здесь гораздо большего, и я знаю, что так думает вся команда и тренерский штаб. Мы хотим дарить фанатам тот успех, которого они заслуживают.

За последние годы мы прожили много отличных моментов, но лучшее и в моем исполнении, и в исполнении всей команды – впереди", - прокомментировал это событие Бруну.

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