Бруну Фернандеш прокомментировал незабитый пенальти в ворота "Астон Виллы"
Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен
Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал незабитый пенальти в проигранной игре шестого тура АПЛ с "Астон Виллой" (0:1).
"Никто больше меня не разочарован промахом с пенальти и последовавшим поражением.
Я никогда не отказывался от обязанностей и всегда брал ответственность на себя в подобные моменты. Сегодня я потерпел неудачу. Но я сделал шаг вперед и принял вызов с теми же намерениями и с той же ответственностью, что и в случаях, когда мяч оказывался в сетке.
Критика, контрастирующие мнения – все это важная часть футбола. Я научился жить с ними и даже использую их для мотивации. Они важная часть моего стремления никогда не прекращать работу над собой в попытке стать лучшим игроком.
Я взял на себя ответственность, возложенную на меня практически с того момента, как я перешел в "Манчестер Юнайтед". И я не побоюсь снова взять ее на себя, когда это потребуется.
Самое важное для меня – победа команды, и я всегда буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь партнерам и клубу добиться максимального успеха. Я оставляю на поле все силы, всегда играю целеустремленно и с большой охотой. Так оно и будет впредь", – написал португальский футболист.
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