Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с "Астон Виллой"
Фото: инстаграм Бруну\Автор неизвестен
Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал ничью в матче против "Астон Виллы" (2:2) в рамках 22-го тура АПЛ.
"Все располагало к тому, чтобы забить третий гол и закрыть вопросы о победителе, но мы не воспользовались шансами при контратаках и позволили сопернику создать моменты. Там играют хорошие футболисты, которые сравняли счет, и это трудно принять, поскольку игра была под нашим контролем.
После первого нашего гола они стали нас активнее прессинговать, но моменты у нас все равно были, мы могли забивать снова. Но плохой удар, плохой пас – и вот ты уже теряешь уверенность в себе. Матч становился напряженее, они получали больше свободного пространства между линиями и смогли нас огорчить.
Наша игра была лучше, чем результат. Мы больше контролировали игру, но главное – победы и очки. Мы заслуживали большего, но надо не заслуживать, а набирать очки", – сказал Бруну.
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