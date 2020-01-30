Бруну Фернандеш прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался по поводу своего перехода в стан "красных дьяволов". Об этом сообщается на официальном сайте.

"Моя любовь к "Манчестер Юнайтед" началась, с тех пор, как в команде играл Криштиану Роналду, я следил за его игрой. Тогда я стал фанатом этого замечательного клуба.

Невероятно, что я буду играть а "Манчестер Юнайтед". Я усердно работал, чтобы достичь этого. Я обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы помочь команде завоевать больше трофеев", - сказал Фернандеш.

Английский клуб заплатил за футболиста 55 миллионов евро. Эта сумма может возрасти еще на 25 миллионов евро за счет бонусов. Хавбек подписал с манкунианцами контракт на 5,5 лет с зарплатой в шесть миллионов евро в год.

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