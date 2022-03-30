Бруну Фернандеш прокомментировал выход на чемпионат мира
Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен
Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0, в которой он сделал дубль и вывел свою страну на ЧМ-2022.
"Мы добились своей цели – это главное. У Португалии были матчи и посильнее, но этот все равно выделяется, поскольку обеспечил нам путевку на ЧМ-2022.
Для меня главное – помогать команде. Я в ней не для того, чтобы забивать голы, а для того, чтобы помогать. Если при этом удается забить – здорово, но я сосредоточен на другом.
Моя стабильность в сборной, вероятно, связана с тем, что я исполняю то, чего от меня требует тренер", – сказал португалец.
Также не пропустите: Роналду прокомментировал выход Португалии на ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Даниил Уткин поделился секретом своих штрафных ударов
-
Дешам высказался о Мбаппе
-
Карло Анчелотти сдал положительный тест на коронавирус
-
Ренату Санчеш хочет получать 5 миллионов в "Милане"
-
РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию
-
Тренер сборной Швеции прокомментировал поражение от Польши
-
Манчини прокомментировал победу над Турцией после невыхода на ЧМ-2022
-
Директор "Боруссии" рассказал, что будет клуб после ухода Холанда
-
Тренер Польши поделился мнением о выходе на ЧМ-2022
-
Лапорта высказался о Суперлиге
-
Бруну Фернандеш прокомментировал выход на чемпионат мира
-
Алаба пытается уговорить Гнабри перейти в "Реал"
-
Левандовски прокомментировал выход Польши на ЧМ-2022
-
"Монако" отклонил первое предложение "Реала" по Тчуамени
-
Мбаппе выразил уверенность в том, что побьет рекорд Анри по голам за сборную Франции
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
Ибрагимович высказался о своем будущем после невыхода сборной Швеции на ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 29 марта
-
Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
-
Роналду прокомментировал выход Португалии на ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18