Бруну Фернандеш прокомментировал выход на чемпионат мира

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Бруну Фернандеш прокомментировал выход на чемпионат мира

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0, в которой он сделал дубль и вывел свою страну на ЧМ-2022.

"Мы добились своей цели – это главное. У Португалии были матчи и посильнее, но этот все равно выделяется, поскольку обеспечил нам путевку на ЧМ-2022.

Для меня главное – помогать команде. Я в ней не для того, чтобы забивать голы, а для того, чтобы помогать. Если при этом удается забить – здорово, но я сосредоточен на другом.

Моя стабильность в сборной, вероятно, связана с тем, что я исполняю то, чего от меня требует тренер", – сказал португалец.

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