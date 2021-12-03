Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник Бруну Фернандеш достиг отметки в 100 проведённых встреч в составе "Манчестер Юнайтед".

Юбилейным для португальца стал матч 14-го тура АПЛ против лондонского "Арсенала" (3:2).

27-летний хавбек присоединился к "красным дьяволам" в январе 2020 года. В его активе 45 голов и 34 ассиста.

Примечательно, что Фернандеш сделал больше результативных действий с момента дебюта за "МЮ", чем любой другой игрок из АПЛ.

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