Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешстатистика

Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник Бруну Фернандеш достиг отметки в 100 проведённых встреч в составе "Манчестер Юнайтед".

Юбилейным для португальца стал матч 14-го тура АПЛ против лондонского "Арсенала" (3:2).

27-летний хавбек присоединился к "красным дьяволам" в январе 2020 года. В его активе 45 голов и 34 ассиста.

Примечательно, что Фернандеш сделал больше результативных действий с момента дебюта за "МЮ", чем любой другой игрок из АПЛ.

Не пропустите: Бруну Фернандеш высказался о Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Салах побил рекорд Анри в АПЛ

Салах побил рекорд Анри в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов