Бруну Фернандеш рассказал, как "Манчестер Юнайтед" может обыграть "Атлетико"

Фото: инстаграм Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

"Мы хорошо играли даже в тех матчах, в которых не сумели добиться победы. Конечно, отсутствия результата тревожит, так как победы придают уверенность. Но если мы будем придерживаться плана на протяжении всего матча, то сможем победить", - приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.

Матч "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед" состоится 23 февраля, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 27-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 33 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

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