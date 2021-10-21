Бруну Фернандеш рассказал о доверии Сульшеру в команде

Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о доверии главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.

"Конечно мы его поддерживаем, это очевидно, он наш тренер. Мы следуем за ним каждый день, демонстрируем это. Мы следуем его идеям, и мы будем продолжать это делать.

Мы верим в нашего тренера и его штаб. Мы должны делать то, что нам говорит тренер, потому что он являет собой то, что мы должны уважать.

Он работает здесь уже три года, и мы добились кое-чего хорошего. Мы до сих пор ничего не выиграли, это правда, но команда показала, что сильно выросла.

Нам есть над чем работать, и тренер также понимает, что должны быть улучшения и со стороны штаба, но это часть футбола. Каждый день мы учимся чему-то новому. Но футбол – это про настоящее", – сказал Бруну.

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