Бруну Фернандеш рассказал о доверии Сульшеру в команде
Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен
Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о доверии главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.
"Конечно мы его поддерживаем, это очевидно, он наш тренер. Мы следуем за ним каждый день, демонстрируем это. Мы следуем его идеям, и мы будем продолжать это делать.
Мы верим в нашего тренера и его штаб. Мы должны делать то, что нам говорит тренер, потому что он являет собой то, что мы должны уважать.
Он работает здесь уже три года, и мы добились кое-чего хорошего. Мы до сих пор ничего не выиграли, это правда, но команда показала, что сильно выросла.
Нам есть над чем работать, и тренер также понимает, что должны быть улучшения и со стороны штаба, но это часть футбола. Каждый день мы учимся чему-то новому. Но футбол – это про настоящее", – сказал Бруну.
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