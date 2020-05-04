Бруну Фернандеш рассказал о своем примере для подражания

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Бруну Фернандеш рассказал о своем примере для подражания

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, какой футболист для него является примером для подражания.

"Иньеста был тем, за кем мне нравилось наблюдать. Иньеста - это смесь восьмерки и десятки. На этой позиции я могу играть лучше.

Он любил держать мяч, любил рисковать. Думаю, он был одним из лучших в мире. Удивительно, что он завершил карьеру без "Золотого мяча". Это трудно понять, учитывая сколько трофеев он завоевал", цитирует Фернандеша Sky Sports.

35-летний Иньеста большую часть карьеры провел в "Барселоне". Вместе с каталонским клубом он выиграл 32 титула за 16 лет.

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