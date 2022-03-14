Бруну Фернандеш рискует пропустить матч с "Атлетико": названа причина
Фото инстаграм Бруну Фернандеша
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может не сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Звёздный португалец сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.
Решение об участии хавбека "красных дьяволов" в ближайшем матче будет приниматься в день игры.
"МЮ" примет "Атлетико" во вторник, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Первый поединок в Мадриде завершился ничьей 1:1.
В текущем сезоне Фернандеш забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 36 матчах.
Не пропустите: Лидер обороны "Атлетико" пропустит матч с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18