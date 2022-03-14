Бруну Фернандеш рискует пропустить матч с "Атлетико": названа причина

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш может не сыграть в ответной встрече 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Звёздный португалец сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Решение об участии хавбека "красных дьяволов" в ближайшем матче будет приниматься в день игры.

"МЮ" примет "Атлетико" во вторник, 15 марта, в 23:00 по московскому времени. Первый поединок в Мадриде завершился ничьей 1:1.

В текущем сезоне Фернандеш забил 9 голов и сделал 14 ассистов в 36 матчах.

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