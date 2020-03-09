Бруну Фернандеш стал лучшим игроком АПЛ в феврале

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Бруну Фернандеш стал лучшим игроком АПЛ в феврале

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал лучшим игроком АПЛ в феврале, сообщается в твиттере клуба.

В прошлом месяце 25-летний полузащитник забил гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах чемпионата.

Напомним, португалец перешел в "МЮ" зимой 2020 года из "Спортинга" и заключил пятилетний контракт с английским клубом.

А еще: Гвардиола поделился мыслями о хавбеке "МЮ" Бруну Фернандеше| http://soccernews.ru
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