Бруну Фернандеш третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбруну фернандеш

Бруну Фернандеш третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Бруну Фернандеш снова стал лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" по итогам месяца.

64 процента болельщиков, участвовавших в голосовании, поддержали кандидатуру португальского хавбека.

В июне Бруну провёл за "красных дьяволов" 4 матча, в которых забил 3 гола.

Ранее 25-летнего игрока признавали лучшим в "МЮ" в феврале и марте.

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