Бруну Фернандеш в 5-й раз признан лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим футболистом команды по итогам ноября, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Фернандеш занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. Стоит отметить, что хавбек уже в пятый раз был признан игроком месяца. При этом он выступает за манкунианцев с января 2020 года.
В ноябре Фернандеш провел 6 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
В нынешнем сезоне 26-летний Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 14 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Манчестер Сити
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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