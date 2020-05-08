Бруну Фернандеш вошёл в символическую сборную сезона АПЛ по версии читателей BBC

BBC опубликовал символическую сборную приостановленного сезона английской Премьер-лиги по версии собственных читателей.

Стоит отметить, что в состав включён полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш, который только в январе перебрался на "Олд Траффорд" и успел провести всего 5 матчей в чемпионате.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Чаглар Сеюнджю ("Лестер"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль");

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль").

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