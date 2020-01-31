Бруну Фернандеш выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш определился с игровым номером.

Сообщается, что португалец будет выступать за "красных дьяволов" с цифрой "18" на спине.

Напомним, что 25-летний хавбек перешёл в "МЮ" из лиссабонского "Спортинга" за 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут составить 25 миллионов.

Контракт Фернандеша с английским клубом рассчитан до лета 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. Его зарплата - 6 миллионов евро в год без учёта бонусов.

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