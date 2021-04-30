Бруну Фернандеш вышел на третье место по реализованным пенальти в истории "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедбруну фернандешуэйн рунируд ван нистелройстатистика

Бруну Фернандеш вышел на третье место по реализованным пенальти в истории "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт УЕФА

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш забил 20-й гол с пенальти в составе "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что хавбек "красных дьяволов" реализовал 11-метровый в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Ромы" (6:2).

По числу голов с пенальти Фернандеш вышел на третье место в истории клуба, сообщает официальный сайт УЕФА.

Среди игроков "МЮ" чаще забивали "с точки" только Уэйн Руни (27) и Руд ван Нистелрой (28).

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