Бруну Фернандеш высказался о последних результатах "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш высказался о последних результатах "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мыслями о кризисе, в который угодила его команда.

"Красные дьяволы" выиграли только 2 из последних 7 матчей во всех турнирах и выпали из топ-4 АПЛ.

"Нам нужно исправиться после серии отрицательных результатов, стать едиными и сплочёнными. Именно это мы и сделаем", - написал Фернандеш в твиттере.

Следующий соперник "МЮ" - "Аталанта". Матч Лиги Чемпионов состоится в среду в 22:00 мск.

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