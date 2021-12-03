Бруну Фернандеш высказался о Роналду

Фото инстаграм Бруну Фернандеша

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш восхитился своим одноклубником Криштиану Роналду.

"Он невероятен. Мы все знаем, что Криштиану становится лучше матч за матчем, год за годом. Он хочет оставаться лучшим и делает это. Роналду знает, как мотивировать себя", - цитирует Фернандеша BBC.

После возвращения в "МЮ" в конце августа 36-летний Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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