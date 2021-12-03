Бруну Фернандеш высказался о Роналду
Фото инстаграм Бруну Фернандеша
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш восхитился своим одноклубником Криштиану Роналду.
"Он невероятен. Мы все знаем, что Криштиану становится лучше матч за матчем, год за годом. Он хочет оставаться лучшим и делает это. Роналду знает, как мотивировать себя", - цитирует Фернандеша BBC.
После возвращения в "МЮ" в конце августа 36-летний Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
Не пропустите: Роналду забил 800-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Салах побил рекорд Анри в АПЛ
-
СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком
-
В "Урале" отреагировали на новость о смене главного тренера
-
Бруну Фернандеш высказался о Роналду
-
Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков
-
Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе
-
Главные новости дня: 2 декабря
-
Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ
-
Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ
-
Роналду забил 800-й гол в карьере
-
"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А
-
"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛ
-
Пике оценил сезон Винисиуса
-
Левандовски не собирается в "Реал"
-
Непомнящий высказался об Артеме Дзюбе
-
Азмун высказался об игре за "Зенит"
-
"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18