Бруну Фернандеш высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о трансфере в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся, и игроки "Юнайтед" – не исключение.
Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель – побеждать. С ним мы ближе к трофеям", – сказал Фернандеш.
Напомним, что Роналду перешел в "МЮ" из "Ювентуса" за 15 миллионов евро, подписав контракт на два сезона с опцией продления на один год.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18