Бруну Фернандеш высказался о трансфере Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о трансфере в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Теперь энтузиазм будет огромным, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся, и игроки "Юнайтед" – не исключение.

Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель – побеждать. С ним мы ближе к трофеям", – сказал Фернандеш.

Напомним, что Роналду перешел в "МЮ" из "Ювентуса" за 15 миллионов евро, подписав контракт на два сезона с опцией продления на один год.

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