Бруну Фернандеш высказался о возможной победе в ЛЕ

Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказал свое мнение о значимости победы в Лиге Европы для его команды перед ответным матчем 1/2 финала с "Ромой".

"Лиги Европы для нас все еще недостаточно, но это знак того, что мы становимся лучше.

Нам нужно сильно прогрессировать, и мы будем делать это", – сказал Фернандеш.

Матч "Рома" – "МЮ" состоится 6-го мая, начало – в 22:00 по московскому времени.

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