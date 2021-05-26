Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕ

Теги лига европы уефабруну фернандешманчестер юнайтедвильярреал

Бруну Фернандеш высказался перед финалом ЛЕФото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

Португальский футболист "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался перед финалом Лиги Европы против "Вильярреала".

"Наша команда добилась существенного прогресса. Мы стали намного сильнее, если сравнивать с прошлогодним полуфиналом Лиги Европы. Конечно, выход в финал — это уже хороший результат, но мы должны победить завтра, чтобы назвать эту кампанию идеальной. Мы знаем, что нам нужно сделать, но как сказал наш тренер, шансы тут — 50 на 50.

Наш тренер провел много времени с Алексом Фергюсоном. Сульшер знает все, что мог бы нам донести сэр Алекс. Команда уверена в себе. Мы знаем, что надо делать. Пришло время насладиться финалом, ведь до этой стадии доходит далеко не каждый.

Каждый из нас полон уверенности. Чем больше проходит времени, тем хуже, ведь мы хотим играть. Завтрашний день проведем в обычном режиме. Изучим соперника, хотя уже сделали это. Самое главное в том, что мы знаем, что надо делать на поле.

Футбол без болельщиков — другой вид спорта. Здорово, что на финале будут фанаты. Надеюсь, они получат от матча удовольствие", — цитирует Фернандеша официальный сайт УЕФА.

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